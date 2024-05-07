Педро признан лучшим игроком «Зенита» в апреле | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Отметим, что за предыдущий месяц футболист провёл в составе «Зенита» семь матчей в РПЛ и в Кубке России, забив в них три гола, включая два мяча в первой игре ½ финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» (2:1).