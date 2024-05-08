Квеквескири: «Зенит» теряет очки, но кто-то этим пользуется?

«Вот сейчас “Зенит” теряет очки, соответственно, у конкурентов отличные шансы выйти на первое место. Кто-то этим пользуется? Нет. “Зенит” выигрывает чемпионства пять лет подряд. И это заслуженно. При этом у других клубов всегда есть возможность конкурировать. Но мы этого не видим. Может, вопросы тогда не к “Зениту”?» — рассказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.