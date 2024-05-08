Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Черноморец
Футбол. Первая лига
19:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Бавария
Футбол. Еврокубки
7.05
ПСЖ
Боруссия Д
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
5.05
Динамо
Сочи
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Квеквескири: «Зенит» теряет очки, но кто-то этим пользуется?

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о конкуренции в чемпионате России.

Факел
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Квеквескири: «Зенит» теряет очки, но кто-то этим пользуется? | Источник: Чемпионат.com

«Вот сейчас “Зенит” теряет очки, соответственно, у конкурентов отличные шансы выйти на первое место. Кто-то этим пользуется? Нет. “Зенит” выигрывает чемпионства пять лет подряд. И это заслуженно. При этом у других клубов всегда есть возможность конкурировать. Но мы этого не видим. Может, вопросы тогда не к “Зениту”?» — рассказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

«Зенит» становится чемпионом России пять лет подряд (с 2019 по 2023 год). Последней командой, выигравшей золотые медали до питерского клуба, был московский «Локомотив» (сезон-2017/2018).

В нынешнем сезоне после 27 туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 51 очком. Второе место занимает «Краснодар» (50 очков), замыкает тройку «Динамо» (50 очков).

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь