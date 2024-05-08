Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье»

Источник: ФК «Спартак» Суботица

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский тренер Александр Кержаков проходит стажировку в испанском футбольном клубе «Севилья». Об этом он рассказал ТАСС.

5 мая Кержаков посетил матч 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Гранада». В следующей игре команда на выезде сыграет с «Вильярреалом» 11 мая.

«Я нахожусь в Севилье, потому сейчас есть свободное время. Совмещаю приятное с полезным, договорился о стажировке, нахожусь в процессе, — сказал Кержаков. — Посещение матчей с “Гранадой” и “Вильрреалом” — часть стажировки. Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта, я с ним знаком еще со времен, когда играл в “Севилье”. Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером. Что-то интересное для себя подчеркнул во время тренировочного процесса в “Севилье”, есть моменты, которые я заметил и запомнил. Стажировка завершится посещением матча с “Вильярреалом”, то есть недельный микроцикл».

«Я с приятными впечатлениями приехал в Севилью. Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», — добавил Кержаков.