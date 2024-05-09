«Мы помним, мы гордимся!» «Зенит» опубликовал поздравление с Днём Победы

Помимо «Зенита», поздравления с Днём Победы уже успел опубликовать Российский футбольный союз (РФС) и некоторые клубы Российской Премьер-Лиги (ПФК ЦСКА, «Крылья Советов», «Урал», «Рубин» и другие).

Напомним, в эти минуты в Москве проходит Парад Победы, который начался в 10:00 по столичному времени. Программа парада состоит из речи президента, минуты молчания, торжественного марша, парада военной и воздушной техники и ряда других мероприятий.