Марио Фернандес может летом завершить карьеру
Защитник «Зенита» Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона, сообщает РИА «Новости».
Зенит
Защитник «Зенита» Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона, сообщает РИА «Новости».
По сведениям источника, 34-летний россиянин не сыграет из-за травмы до конца сезона и рассматривает возможность завершить карьеру. Сообщается, что «Зенит» будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.
Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и отметился желтой карточкой.