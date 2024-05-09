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11:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марио Фернандес может летом завершить карьеру

Защитник «Зенита» Марио Фернандес может завершить карьеру по окончании сезона, сообщает РИА «Новости».

Зенит
Марио Фернандес может летом завершить карьеру | Источник: Спорт-Экспресс

По сведениям источника, 34-летний россиянин не сыграет из-за травмы до конца сезона и рассматривает возможность завершить карьеру. Сообщается, что «Зенит» будет готов продолжить сотрудничество с защитником, если тот решит не уходить из футбола.

Фернандес перешел в «Зенит» летом 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и отметился желтой карточкой.

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