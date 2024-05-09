Кто станет чемпионом России? Расклады для «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на финише

РПЛ-2023/2024, чемпионская гонка, календарь, расклады, какие шансы у лидеров: Зенит, Краснодар, Динамо, соперники | Источник: Чемпионат.com

До развязки сезона Российской Премьер-Лиги осталось всего три тура. И у нас чудесная интрига в борьбе за золото! Сражаются сразу три клуба: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». Смотрим на календарь команд в последних турах и разбираемся, у кого наибольшие шансы стать чемпионом. А заодно расскажем, кто будет выше в случае равенства очков.

«Зенит», 51 очко

Оставшиеся матчи: ЦСКА (д), «Ахмат» (г), «Ростов» (д).

Действующий чемпион России переживает кризис на финише. «Зенит» не побеждает в трёх турах подряд (проиграли «Рубину» и «Динамо», упустили победу над «Факелом»). Команда Сергея Семака допустила интригу, которой могло и не быть. Давненько «Зенит» не бился за титул с соперниками за три тура до конца. А теперь «Краснодар» и «Динамо» отстают от петербуржцев всего на одно очко.

Календарь у «Зенита» не самый простой. В 28-м туре сине-бело-голубые принимают ЦСКА. Да, армейцы нынешний сезон проваливают и занимают восьмое место. Однако наверняка ЦСКА выйдет на поле максимально заряженным, ведь важно подарить положительные эмоции своим болельщикам. Да и есть шансы подняться выше по таблице.

Затем «Зенит» отправится в гости к «Ахмату». Грозненцы ещё четыре тура назад находились в зоне вылета, а сейчас идут 10-ми. После назначения тренера Магомеда Адиева «Ахмат» проиграл дважды (в том числе «Балтике» — 1:7), но затем выдал четырёхматчевую серию из побед. «Ахмат» уже вряд ли свалится даже в зону стыков, но останавливаться не собирается. Почему бы не обыграть «Зенит» в последнем домашнем матче сезона? Хотя «Ахмат» не побеждает на своём поле петербуржцев с 2016 года.

30-й тур — битва Семака с Карпиным. «Ростов» выдал классную весну, превратившись из беспросветного середняка в претендента на топ-5. За три тура до конца шансы на пятёрку у ростовчан всё ещё остаются. Но «Ростов» не обыгрывает «Зенит» с 2019 года. Будет сложно сделать это и сейчас.

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«Краснодар», 50 очков

Оставшиеся матчи: «Спартак» (г), «Сочи» (г), «Динамо» (д).

Если у «Зенита» непростой календарь, то у «Краснодара» он тяжелейший. Уже в следующем туре «быкам» ехать в Москву и сражаться со «Спартаком». Красно-белые не проигрывают при и. о. главного тренера Владимире Слишковиче в четырёх турах подряд. За медали «Спартак», по сути, не борется, но финишировать как можно выше — важная задача. У «Краснодара» есть козырь: он одержал две победы в последних трёх гостевых матчах со «Спартаком». Да и мотивации забрать три очка сейчас у «быков» побольше.

В 29-м туре «Краснодар» сыграет с «Сочи». Команда Роберта Морено уже вряд ли спасётся, её ждёт вылет в Первую лигу. Но сочинцы весной показывают классный футбол и напоследок вполне могут испортить настроение «Краснодару». Как скоро такой шанс появится снова?

Закрывает сезон РПЛ для команды Мурада Мусаева ключевая игра с «Динамо». Составители календаря будто знали, что клубы поборются за титул. Их матч в 30-м туре состоится в Краснодаре. Сейчас у команд одинаковое количество очков (50). Если они выиграют обе встречи до очного матча, то выше останется «Краснодар». В первом круге «быки» ещё под руководством Владимира Ивича обыграли «Динамо» в гостях — 3:1. Казалось бы, в ответной встрече «Краснодар» устроит и ничья. Но никуда не делся «Зенит». Так что южанам нужно рассчитывать только на победу.

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«Динамо», 50 очков

Оставшиеся матчи: «Балтика» (г), «Крылья Советов» (д), «Краснодар» (г).

«Динамо» выдало серию из четырёх побед и вернулось в «золотую» гонку. Появился неплохой шанс выиграть чемпионат впервые с 1976 года. Но соперники у команды Марцела Лички в последних трёх турах непростые. Сначала «Динамо» отправляется в Калининград. «Балтика» занимает 15-е место в таблице и находится в зоне вылета. Но команда Сергея Игнашевича проводит хорошую весну и по игре точно не заслуживает покинуть РПЛ. «Балтика» в матче с «Динамо» выложится на все 100%. На кону место в высшем дивизионе.

Затем «Динамо» примет дома «Крылья Советов». Самарцы проводят впечатляющий сезон и борются за попадание в топ-5. А в первом круге команды выдали весёлый матч на «Солидарность Арене», завершившийся со счётом 3:3. Никто не удивится, если и в Москве произойдёт что-то эпичное. Тем более в последнем домашнем матче «Динамо» заставило болельщиков пережить весь спектр эмоций, вырвав победу у «Сочи» на 90+5-й минуте.

И в 30-м туре «Динамо» отправляется в гости к «Краснодару». Если команды подойдут к матчу с равенством по очкам, то бело-голубых устроит только победа.

А что в случае равенства очков?

По результатам 30 туров не исключён сценарий, когда у двух или даже трёх команд будет равное количество очков. Обращаемся к статье 17 Регламента РПЛ, чтобы понять, как определяются места клубов в случае равенства:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Самый важный критерий — очные матчи. В случае равенства очков у «Зенита» и «Краснодара» первыми будут петербуржцы (ничья в первом матче — 1:1, победа «Зенита» во втором — 2:1). Если с равным количеством очков финишируют «Зенит» и «Динамо», то выше окажутся москвичи (две победы — 3:2, 1:0). А вторая встреча «Динамо» и «Краснодара» определит приоритетность между этими командами (в первой выиграли «быки» — 3:1).

А что, если «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» наберут одинаковое количество очков втроём? Смотрим на результаты команд в их мини-таблице:

«Динамо» — 2 победы, 1 поражение (6 очков) «Зенит» — 1 победа, 1 ничья, 2 поражения (4 очка) «Краснодар» — 1 победа, 2 поражения (3 очка)

Получается, что «Зениту» невыгоден подобный исход. Так как в таком случае чемпионом станет кто-то из пары «Динамо» — «Краснодар».