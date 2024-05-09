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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Этот «Зенит» Семака — полный парадокс. Впервые идут на требл и впервые могут отдать титул

Но всё объяснимо.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
РПЛ-2023/2024 Зенит может выиграть требл в этом сезоне — победить в чемпионате, Кубке и Суперкубке, подробности | Источник: РИА "Новости"

«Зенит» списывают из всех трофейных гонок почти каждую неделю. Команда проиграла «Рубину» — в умах многих это начало катастрофы. Потом уступили «Динамо» — ну это уже точно конец гегемонии. А дальше ещё и ничья с «Факелом» — да сколько можно? Если читать болельщицкие чаты, там два мнения.

  • Первое из Петербурга (грустное): Сергея Семака давно пора выгнать вместе со всеми бразильскими легионерами, играть только россиянами, ведь это позор.
  • Второе из остальных регионов (радостное): Теперь «Зениту» не помогут их деньги, а чемпионом наконец-то станет… Есть разночтения, потому что ещё не выбрали.

Непонятно, откуда такое резкое возбуждение. Люди что, перестали заглядывать в таблицу?

Если что — это можно легко сделать, нажав пару кнопок. Отмечаем в ней главное: «Зенит» всё ещё на первом месте, а единственное изменение по сравнению с серединой апреля, когда Питер короновали — очковая разница со вторым местом. Тогда было четыре, теперь — одно. Тогда было право на ошибку, теперь его нет. Хотя его не было и перед «Факелом», и перед «Динамо», но «Зенит» всё равно не выигрывал. Команда два тура живёт в реалиях, когда её могут обогнать. Но никто этого не делает. Может, просто не могут? Но вряд ли дело в этом.

А теперь честно. Кто-то верит, что сине-бело-голубые и дальше будут раздавать такие подарки? Многие понимают: кризис случается у каждой команды. У Питера он наступил в конце весны. Это малопрогнозируемая история. По ходу сезона два подобных момента уже случались — в сентябре, когда проиграли дважды подряд. И в конце ноября — начале декабря — тогда произошли неудачи с «Динамо» и «Локо». Но любопытно, какая была реакция на провальные отрезки: осенью — шесть побед в семи матчах. В начале весны — пять побед в семи.

Да, по разным статистическим цифрам «Зенит» кошмарно проводит весну. А выбор тактики игры вторым номером с «Факелом» до сих пор вызывает большое удивление. Когда играешь с беднейшей командой лиги и отбиваешься — это странно. Но если 2 июня «Зенит» будет отмечать победу в Кубке России, а до этого выиграет чемпионат, никто не вспомнит, как это было сделано. Останется результат, а не кризисы, с которым обязан справляться тренерский штаб.

В Питере к таким моментам привыкли. Редкий сезон обходится без неудачных отрезков. Да, сейчас он выпал на важную часть сезона. Но при этом для «Зенита» вообще ничего не потеряно. И всё по-прежнему зависит от него. Вот, кстати, слова Сергея Семака. По ним совсем не скажешь, что в команде паника и все уже готовятся проиграть оба трофея, за которые борются.

Чемпионат — это чемпионат, а Кубок — это Кубок, где у нас была большая ротация. Но если брать встречи, где мы действуем против команд, которые глубоко обороняются, то у нас сейчас хуже стала получаться атакующая игра. Что касается результатов, то все матчи непохожи друг на друга. Где-то действительно нам не хватает в атакующих действиях, где-то не хватает реализации, как в последних матчах. Алгоритм один — продолжать работу. Сейчас у нас календарь немного проще, есть возможность чуть-чуть выдохнуть, чуть-чуть поработать на тренировках. Работа интересная, всё самое интересное ещё впереди. Будем надеяться, что плоды нашей работы принесут положительный результат.

Сергей Семак

Во всей этой истории большие вопросы и к конкурентам «Зенита». Сколько нужно дать шансов, чтобы «Краснодар» и «Динамо» сделали хоть что-то для победы в РПЛ? Ок, у «Краснодара» тоже были проблемы в начале весны. Но разве не для этого меняют тренера, чтобы их разрешить и вернуться в гонку? Видимо, нет. Иногда это делают ради стиля. Тогда никаких вопросов. У «Динамо» тоже были отличные шансы давным-давно быть на первом месте. Но трудно догонять, когда ещё и проигрываешь три матча подряд.

Понятно, что эта трофейная заруба самая странная и нелепая за последние шесть лет. Чемпионат, который словно никто не хочет выигрывать. Но если это сделает «Зенит» — точно никто не удивится. Как обычно, скажут про бесчисленное количество денег, легионеров, судей и остальное. Хотя просто надо признать: другие клубы не готовы бороться даже на уровне ослабевшего гегемона.

Команда же может выиграть ещё и Кубок. Она совсем рядом с Суперфиналом. Если это случится, Семак сделает первый тренерский требл в карьере.

Неплохая мотивация, чтобы оставшиеся пару недель активно поработать.

Дмитрий Зимин

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