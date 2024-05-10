Карта тройки: с кем сыграют претенденты на победу в РПЛ | Источник: Известия

Предстоящий 28-й тур чемпионата России по футболу изобилует количеством принципиальных матчей с точки зрения розыгрыша золотых медалей и борьбы за выживание. Этот турнир уникален уже тем, что впервые за долгое время за три тура до финиша совершенно не ясно, кто станет чемпионом. Причем на победу претендуют сразу три клуба: петербургский «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».

Всем им в ближайшие выходные придется сыграть крайне непростые матчи. У «Зенита» будет домашняя игра с московским ЦСКА, «Краснодару» предстоит выезд к еще сохраняющему шансы на медали столичному «Спартаку», а «Динамо» поедет в гости к борющейся за выживание калининградской «Балтике». Внизу таблицы всё тоже крайне запутанно. Помимо «Балтики» вылет грозит еще шести клубам.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 28, 11.05.2024, 19:00 Зенит - ЦСКА -

«Зенит» — ЦСКА

Еще месяц назад «Зенит» имел комфортный отрыв от конкурентов. Казалось, ни что не остановит сине-бело-голубых на пути к шестому подряд чемпионству. Но с тех пор подопечные Сергея Семака сыграли в РПЛ три матча и набрали в них всего одно очко. Домашнее поражение от казанского «Рубина» (0:2), выездной проигрыш «Динамо» (0:1) и гостевая ничья с «Факелом» (1:1), где петербуржцы упустили победу на последних секундах встречи, возобновили уже вроде бы убитую интригу.

За три тура до финиша «Зенит» всего на одно очко опережает «Краснодар» и «Динамо». И встреча с ЦСКА обещает быть крайне непростой. Армейцы застряли в середине турнирной таблицы и лишились шансов на медали. При этом нельзя сказать, что красно-синие плохо играют. Подопечные Владимира Федотова по-прежнему сохраняют крайне дееспособную систему игры, позволившую им в прошлом сезоне выиграть Кубок России и серебряные медали чемпионата страны.

Но в нынешнем розыгрыше РПЛ короткая скамейка запасных и постоянные провалы в концовках матчей привели к тому, что ЦСКА потерял свыше 10 очков, из-за того что пропускал голы после 80-й, а иногда и после 90-й минут матчей. Поэтому потенциальные победы превращались в ничьи, а ничьи — в поражения.

Интересно, что подобное происходило и в двух домашних матчах с «Зенитом», завершившихся со счетом 1:1 — начале сентября в чемпионате и на прошлой неделе в Кубке. Продолжилось это и в начале нынешней недели, когда ЦСКА упустил в чемпионате победу над «Рубином» (2:2).

Теперь ему предстоят две подряд встречи с «Зенитом» в Питере. И неизвестно, насколько ЦСКА хватит мотивации на первую игру, так как основной целью для него на конец сезона скорее всего выступает Кубок. Матч 28-го тура чемпионата между этими командами пройдет 11 мая. А через пять дней состоится ответная игра финала «Пути РПЛ» Кубка России.

Победитель встречи выйдет в Суперфинал, по итогам которого и определится победитель. Пока же главной интригой остается то, будет ли ЦСКА выпускать часть резерва на первый матч в Питере и беречь основу на кубковую игру.

— С точки зрения турнирной стратегии ЦСКА было бы уместней использовать матч чемпионата в качестве этапа подготовки к кубковой встрече, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Тем более при всей скудности скамейки армейцев у них есть талантливая молодежь, которую можно проверить на фоне «Зенита». Те же Кирилл Глебов и Матвей Лукин хорошо вышли на замену в игре с «Рубином». Да и раньше проводили хорошие отрезки, когда их выпускали на поле. Они могут создать проблемы и «Зениту», который показал, что его резерв не всегда хорош, когда его выпускают на поле, как было в недавней кубковой встрече с ЦСКА. Видно, что команде тяжело выдерживать борьбу на два фронта. Поэтому вполне вероятно, что в одной из встреч с армейцами команда Семака может допустить осечку.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 28, 11.05.2024, 16:30 Спартак - Краснодар -

«Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» отстает на семь очков от «Краснодара» и «Динамо». В случае поражения красно-белые лишатся шансов на медали. Да и при ничейном результате возможность догнать первую тройку для подопечных Владимира Слишковича останется призрачной.

«Краснодар» уже не раз этой весной терял на ровном месте очки в моменты, когда «Зенит» предоставлял ему шансы выйти на первое место или нарастить отрыв от конкурента. Матч со «Спартаком» покажет, готовы ли «быки» использовать очередную попытку побороться за золото.

— Предстоит матч двух очень нестабильных команд, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко. — Оба соперника играют с перепадами, в значительной степени зависят от настроения и куража. Если что-то идет не по их сценарию, могут надломиться. Во многом результат этой игры зависит от того, кто меньше ошибется в обороне и лучше использует свои моменты в атаке.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 28, 11.05.2024, 21:30 Балтика - Динамо -

«Балтика» — «Динамо»

«Динамо» выиграло четыре последних матча чемпионата. И пока кажется, что подопечные Марцела Лички в лучшем состоянии из всех трех претендентов на золото. Но уже не раз в самый неподходящий момент они допускали потери очков. Тем не менее сейчас бело-голубые как никогда близки к первому с 1976 года чемпионству.

Чтобы сохранить шансы на победу в турнире, им необходимо побеждать в гостях «Балтику», которая находится на предпоследнем месте. Если она там и останется, то вылетит из РПЛ. Подопечные Сергея Игнашевича отстают на два очка от зоны переходных матчей и на три балла от 12-й строчки, позволяющей остаться в элите без стыков.

— «Балтика» нынешней весной играет в очень симпатичный футбол, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Игнашевич и до зимней паузы сумел наладить надежную игру в обороне, но команда мало набирала очков из-за скудного подбора игроков в атакующей группе. Зимой клуб хорошо усилился, и «Балтика» резко прибавила. Но отсутствие должного взаимопонимания целой группы новичков с другими игроками привело к обидным потерям очков, как в выездных матчах с конкурентами «Оренбургом» (0:1) и «Уралом» (1:2), когда калининградцы пропускали решающие голы в концовках встреч. Поэтому они до сих пор в зоне вылета и сделают всё, чтобы победить «Динамо» и выбраться оттуда. Динамовцам будет непросто в Калининграде, но именно в таких матчах формируется чемпионский характер. Если команда хочет взять золото, должна будет преодолеть себя в том числе в ближайшей встрече.

Также в предстоящем туре сыграют находящиеся в зоне переходных матчей воронежский «Факел» и екатеринбургский «Урал», набравшие одинаковое количество очков. Они на одно очко отстают от «Пари Нижний Новгород» и «Оренбурга» и на два опережают «Балтику». Самарские «Крылья Советов» примут грозненский «Ахмат», который в случае победы почти обезопасит себя от вылета. «Пари Нижний Новгород» поедет в гости к практически обреченному на последнее место «Сочи», а «Оренбург» встретится дома с сохраняющим шансы на медали московским «Локомотивом». К «Рубину» в Казань приедет его сосед по середине таблицы «Ростов».