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18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы, наконец, можем выдохнуть». Тренер «Ахмата» Адиев — о победе над «Крыльями Советов»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев поделился эмоциями от победы в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

Ахмат
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
«Мы, наконец, можем выдохнуть». Тренер «Ахмата» Адиев — о победе над «Крыльями Советов» | Источник: Чемпионат.com

Встреча, проходившая на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу грозненцев.

«Мы, наконец, можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких‑либо результатов. В чем самое большое счастье человека, в данной ситуации команды? Когда ты ни от чего не зависишь, ты зависишь только от себя. Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после этого матча самарская команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков по результатам 28 матчей. «Ахмат» занимает 10-е место. В активе грозненцев после этой победы 35 очков.

Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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