«Мы, наконец, можем выдохнуть». Тренер «Ахмата» Адиев — о победе над «Крыльями Советов»

«Мы, наконец, можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких‑либо результатов. В чем самое большое счастье человека, в данной ситуации команды? Когда ты ни от чего не зависишь, ты зависишь только от себя. Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».