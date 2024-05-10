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18:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор «Ахмата» назвал главные изменения в команде при Адиеве

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» победу клуба над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

Ахмат
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Ахмат"

«Команда может выдохнуть только тогда, когда выиграет в двух оставшихся матчах и когда закончится чемпионат. Потом будем думать, почему в этом сезоне было так сложно. Самое главное изменение в команде при Адиеве — это пять побед подряд. В той ситуации, которой мы оказались, нужно говорить не о красоте футбола. А о том, чтобы биться, забирать очки и выйти из опасной зоны турнирной таблицы. С этим успехом команда будет готовиться к оставшимся играм», — сказал Айдамиров «СЭ».

Победа над самарским клубом стала для «Ахмата» пятой кряду в РПЛ. На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

19 мая «Ахмат» проведет домашний матч с «Зенитом».

Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 0:1
Ахмат
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