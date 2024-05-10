Гендиректор «Ахмата» назвал главные изменения в команде при Адиеве

«Команда может выдохнуть только тогда, когда выиграет в двух оставшихся матчах и когда закончится чемпионат. Потом будем думать, почему в этом сезоне было так сложно. Самое главное изменение в команде при Адиеве — это пять побед подряд. В той ситуации, которой мы оказались, нужно говорить не о красоте футбола. А о том, чтобы биться, забирать очки и выйти из опасной зоны турнирной таблицы. С этим успехом команда будет готовиться к оставшимся играм», — сказал Айдамиров «СЭ».