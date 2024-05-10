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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Генич высказался по поводу отрицания «Рубином» слухов о возможной отставке Рахимова

Известный российский комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на заявление пресс-службы «Рубина» о том, что на текущий момент в клубе не ведут речь об увольнении главного тренера команды Рашида Рахимова.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Генич высказался по поводу отрицания «Рубином» слухов о возможной отставке Рахимова | Источник: Чемпионат.com

Напомним, до заявления казанского клуба Генич сообщил, что у него есть информация о возможном увольнении 59-летнего специалиста.

«Спасибо ФК “Рубин”, что назвали меня авторитетным. Это приятно. Разумеется, клуб сейчас будет всё отрицать и поддерживать своего тренера. Это правильно! Но почему ни на одном официальном источнике “Рубина” я не вижу новости о продлении контракта, если в первый сезон после возвращения казанцы уверенно и красиво решили задачу по сохранению прописки? И во много благодаря Рахимову. Что-то пока не складывается пазл. После победы в Петербурге надо было сразу объявлять о подписании нового контракта, и разговоров было бы меньше. Я не сплетник, ни разу. Но мне несколько источников сказали “ситуация непростая”. Если задела формулировка “внутренние дрязги” — ок, неправ.
“Надо быть в команде” ©.

Вносить смуту не хочу, особенно перед игрой, как сказано в рубиновском посте.
Я всячески за продление контракта с Рахимовым, и если Казань этого не сделает, то, на мой взгляд, совершит большую ошибку. Тренер своей работой на 100% заслужил продолжать тренировать “Рубин”», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, контракт Рахимова с «Рубином» рассчитан до конца нынешнего сезона. После 27 туров РПЛ казанский клуб набрал 38 очков и занимает девятое место.

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