Генич высказался по поводу отрицания «Рубином» слухов о возможной отставке Рахимова

«Спасибо ФК “Рубин”, что назвали меня авторитетным. Это приятно. Разумеется, клуб сейчас будет всё отрицать и поддерживать своего тренера. Это правильно! Но почему ни на одном официальном источнике “Рубина” я не вижу новости о продлении контракта, если в первый сезон после возвращения казанцы уверенно и красиво решили задачу по сохранению прописки? И во много благодаря Рахимову. Что-то пока не складывается пазл. После победы в Петербурге надо было сразу объявлять о подписании нового контракта, и разговоров было бы меньше. Я не сплетник, ни разу. Но мне несколько источников сказали “ситуация непростая”. Если задела формулировка “внутренние дрязги” — ок, неправ.

“Надо быть в команде” ©.



Вносить смуту не хочу, особенно перед игрой, как сказано в рубиновском посте.

Я всячески за продление контракта с Рахимовым, и если Казань этого не сделает, то, на мой взгляд, совершит большую ошибку. Тренер своей работой на 100% заслужил продолжать тренировать “Рубин”», — написал Генич в своём телеграм-канале.