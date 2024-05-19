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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Агент Джикии сообщил, что Георгий почти подписал контракт с одним из московских клубов

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы 30-летнего центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался относительно будущего своего клиента.

Спартак
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Агент Джикии сообщил, что Георгий почти подписал контракт с одним из московских клубов | Источник: Чемпионат.com

— Контракт Георгия с другим клубом подписан?
 — Практически.

— Российский клуб?
 — Да. Москва.

— «Локомотив»?
 — Возможно. Идёт работа, обсуждение. Как только мы узнали о решении «Спартака», мы активизировались. Это интересно и перспективно. Но возможны и другие варианты. Принимать решение будет Георгий, — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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