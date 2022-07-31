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18:56 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск», «Неман» и «Торпедо-БелАЗ» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» первыми пробились в четвертьфинальную стадию розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В стартовом поединке ⅛ финала витебчане одолели в Бресте местное «Динамо» в серии послематчевых пенальти. В самом конце первой половины игры Роман Лисовский вывел гостей вперед, а сразу после перерыва Эдгар Олехнович сравнял счет — 1:1. В дополнительные полчаса результат не изменился, а в серии пенальти успех был на стороне «Витебска» — 2:1.

Гродненский «Неман» переиграл на своей арене дзержинский «Арсенал» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Павел Савицкий (с пенальти) и Андрей Якимов, гости ответили голом Глеба Рассадкина. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» выиграли у «Ислочи» из Минского района — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Никита Пацко.

Сегодня в Могилеве футболисты «Днепра» будут соперничать с мозырской «Славией».

Матчи «Гомель» — «Белшина» (Бобруйск), «Энергетик-БГУ» (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Слуцк» — «Динамо» (Минск) и «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) перенесены на более поздний срок.

В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша футболисты «Гомеля» одолели БАТЭ с результатом 2:1. Борисовский БАТЭ чаще всех становился обладателем Кубка Беларуси — у него пять трофеев. По три раза в финалах побеждали «Гомель», минское «Динамо», солигорский «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у минского МТЗ-РИПО, мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Торпедо-БелАЗа», «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана» и витебского «Локомотива-96».

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