«Витебск», «Неман» и «Торпедо-БелАЗ» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси

В стартовом поединке ⅛ финала витебчане одолели в Бресте местное «Динамо» в серии послематчевых пенальти. В самом конце первой половины игры Роман Лисовский вывел гостей вперед, а сразу после перерыва Эдгар Олехнович сравнял счет — 1:1. В дополнительные полчаса результат не изменился, а в серии пенальти успех был на стороне «Витебска» — 2:1.

Гродненский «Неман» переиграл на своей арене дзержинский «Арсенал» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Павел Савицкий (с пенальти) и Андрей Якимов, гости ответили голом Глеба Рассадкина. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» выиграли у «Ислочи» из Минского района — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Никита Пацко.

Сегодня в Могилеве футболисты «Днепра» будут соперничать с мозырской «Славией».

Матчи «Гомель» — «Белшина» (Бобруйск), «Энергетик-БГУ» (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Слуцк» — «Динамо» (Минск) и «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) перенесены на более поздний срок.