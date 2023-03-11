Футболисты «Торпедо-БелАЗа» и БАТЭ вышли в полуфинал Кубка Беларуси

Выиграв в первой игре в Жодино у чемпиона страны «Шахтера» со счетом 2:1, торпедовцы в Солигорске уступили в основное и дополнительное время с результатом 0:1. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой успех был на стороне жодинской команды — 5:3.

Финалист прошлого кубкового турнира борисовский БАТЭ в ответном четвертьфинале на поле столичного стадиона «Динамо-Юни» вновь разгромил бобруйскую «Белшину» — 5:0. Все мячи были забиты во второй половине игры: хет-трик оформил Денис Лаптев, по голу на свой счет записали Сиди Бане и Сергей Волков. В Бобруйске борисовчане также выиграли с результатом 5:0.

Завтра пройдут еще два поединка за попадание в полуфинальную стадию. Футболисты «Слуцка» примут на своем поле мозырскую «Славию». В их первой встрече мозыряне победили со счетом 2:0. В Гродно местный «Неман» встретится с футболистами «Витебска». В первой игре эти соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 0:0.