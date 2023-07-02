Один из лучших игроков сборной Нидерландов в истории возглавил турецкий «Адана Демирспор»

По информации источника, 47-летний специалист подписал контракт с «Аданой» сроком на два года и сменил итальянца Винченцо Монтеллу на этом посту.

Нидерландский наставник до этого не работал с клубами. Ранее он на протяжении двух лет тренировал сборную Кюрасао. Во время карьеры игрока Клюйверт выступал за такие команды, как «Аякс», «Милан», «Барселона», «Ньюкасл», «Валенсия», ПСВ и «Лилль».