Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш стал президентом футбольного клуба «Порту»
Португалец будет занимать эту должность до 2028 года.
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Андре Виллаш-Боаш победил на выборах президента португальского «Порту». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Португалец будет занимать эту должность до 2028 года. Он сменил на этом посту Хорхе Нуну Пинту да Кошту, который был президентом клуба с 1982 года.
— За возложенную на меня ответственность я обещаю отдать свою жизнь за «Порту», — сказал Виллаш-Боаш.
Виллаш-Боашу 46 лет, он возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда стала чемпионом России, выиграла кубок и суперкубок страны. В ходе тренерской карьеры специалист также работал в «Порту» (2010−2011), выиграв вместе с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы.
«Порту» является 30-кратным чемпионом Португалии, клуб занимает второе место по этому показателю, уступая «Бенфике» (38). Также команда 19 раз побеждала в кубке страны, 23 раза — в суперкубке.