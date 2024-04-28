Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш стал президентом футбольного клуба «Порту»

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Андре Виллаш-Боаш победил на выборах президента португальского «Порту». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Португалец будет занимать эту должность до 2028 года. Он сменил на этом посту Хорхе Нуну Пинту да Кошту, который был президентом клуба с 1982 года.

— За возложенную на меня ответственность я обещаю отдать свою жизнь за «Порту», — сказал Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боашу 46 лет, он возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда стала чемпионом России, выиграла кубок и суперкубок страны. В ходе тренерской карьеры специалист также работал в «Порту» (2010−2011), выиграв вместе с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, а также Лигу Европы.