Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и превзошел рекорд Феттеля

Эта победа стала 39-й для Ферстаппена в «Формуле-1». По победам за «Ред Булл» он опередил четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля (38).

Второе место в гонке, по ходу которой пошел дождь, занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Для испанца этот результат стал лучшим в текущем сезоне, ранее он четырежды финишировал третьим. В третий раз в карьере на подиум поднялся француз Эстебан Окон («Альпин»), он занял третье место.