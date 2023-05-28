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18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и превзошел рекорд Феттеля

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Монако, который состоялся на городской трассе на улицах княжества.

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Источник: Reuters

Эта победа стала 39-й для Ферстаппена в «Формуле-1». По победам за «Ред Булл» он опередил четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля (38).

Второе место в гонке, по ходу которой пошел дождь, занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Для испанца этот результат стал лучшим в текущем сезоне, ранее он четырежды финишировал третьим. В третий раз в карьере на подиум поднялся француз Эстебан Окон («Альпин»), он занял третье место.

Далее в первой десятке расположились: 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»); 5. Джордж Расселл («Мерседес»); 6. Шарль Леклер («Феррари»); 7. Пьер Гасли («Альпин»); 8. Карлос Сайнс («Феррари»); 9. Ладно Норрис («Макларен»); 10. Оскар Пиастри («Макларен»).

Восьмым этапом чемпионата станет Гран-при Испании, который пройдет 2—4 июня.

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