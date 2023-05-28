Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и превзошел рекорд Феттеля

Эта победа стала 39-й для Ферстаппена в «Формуле-1». По победам за «Ред Булл» он опередил четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля (38).
Второе место в гонке, по ходу которой пошел дождь, занял Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Для испанца этот результат стал лучшим в текущем сезоне, ранее он четырежды финишировал третьим. В третий раз в карьере на подиум поднялся француз Эстебан Окон («Альпин»), он занял третье место.
Далее в первой десятке расположились: 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»); 5. Джордж Расселл («Мерседес»); 6. Шарль Леклер («Феррари»); 7. Пьер Гасли («Альпин»); 8. Карлос Сайнс («Феррари»); 9. Ладно Норрис («Макларен»); 10. Оскар Пиастри («Макларен»).
Восьмым этапом чемпионата станет Гран-при Испании, который пройдет 2—4 июня.