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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Феррари» пожертвует один миллион евро пострадавшим от наводнения

Итальянская команда «Феррари» пожертвует один миллион евро пострадавшим от наводнения в Имоле.

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Источник: AP 2022

Об этом сообщает журналист Джулиано Дукьеза в социальных сетях.

Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле должен был состояться с 19 по 21 мая, но паддоки трассы частично затопило из-за сильных ливней. Позже появлялась информация о том, что гоночный уик-энд может пройти с 4 по 6 августа. Но Формула-1 объявила о том, что этап не состоится.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако пройдет с 26 по 28 мая в Монте-Карло.

В личном зачете лидирует пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в его активе 119 очков. В Кубке конструкторов на первом месте уверенно держится «Ред Булл» с 759 очками.

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