«Феррари» пожертвует один миллион евро пострадавшим от наводнения
Итальянская команда «Феррари» пожертвует один миллион евро пострадавшим от наводнения в Имоле.
Итальянская команда «Феррари» пожертвует один миллион евро пострадавшим от наводнения в Имоле.
Об этом сообщает журналист Джулиано Дукьеза в социальных сетях.
Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле должен был состояться с 19 по 21 мая, но паддоки трассы частично затопило из-за сильных ливней. Позже появлялась информация о том, что гоночный уик-энд может пройти с 4 по 6 августа. Но Формула-1 объявила о том, что этап не состоится.
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако пройдет с 26 по 28 мая в Монте-Карло.
В личном зачете лидирует пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в его активе 119 очков. В Кубке конструкторов на первом месте уверенно держится «Ред Булл» с 759 очками.