«Феррари» пожертвует один миллион евро пострадавшим от наводнения

Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле должен был состояться с 19 по 21 мая, но паддоки трассы частично затопило из-за сильных ливней. Позже появлялась информация о том, что гоночный уик-энд может пройти с 4 по 6 августа. Но Формула-1 объявила о том, что этап не состоится.