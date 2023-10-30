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01:23 (мск), источник: ТАСС

Макс Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по числу побед за один сезон

Гонщик «Ред Булл» одержал 16-ю победу, став первым на Гран-при Мексики.

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Источник: Reuters

ТАСС, 30 октября. Нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2023 года — Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лучших замкнул монегаск Шарль Леклер («Феррари»). Для Ферстаппена данная победа стала 51-й за время выступления в «Формуле-1», он вышел на четвертое место, сравнявшись с французом Аленом Простом. Больше побед имеют немцы Себастьян Феттель (53), Михаэль Шумахер (91) и британец Льюис Хэмилтон (103).

Ферстаппен одержал 16-ю победу по ходу нынешнего сезона. Нидерландский пилот стал рекордсменом «Формулы-1» по этому показателю. Прежний рекорд также принадлежал Ферстаппену, который он установил в 2022 году, победив 15 раз. До этого рекордсменами были Шумахер и Феттель, которые побеждали по 13 раз в 2004 и 2013 годах соответственно.

Ранее Ферстаппен досрочно в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1», в общем зачете нидерландский пилот лидирует с 491 очком. Второе место занимает его партнер по команде мексиканец Серхио Перес (240 очков), который на домашнем этапе Гран-при сошел с дистанции на первом круге. Третьим идет Хэмилтон (220). В Кубке конструкторов досрочную победу ранее обеспечил «Ред Булл» (706 очков), вторую строчку занимает «Мерседес» (344), третью — «Феррари» (322).

Следующий этап пройдет в Бразилии с 3 по 5 ноября.

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