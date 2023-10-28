Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Мексики.

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем второй свободной практики на 20-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики.

Действующий чемпион показал время 1 минута 18,686 секунды. Второй результат с отставанием 0,119 секунды продемонстрировал британец Ландо Норрис из «Макларена», замкнул тройку пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0,266).

Семикратный чемпион «королевских гонок» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял 7-е место (+0,338).