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10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Мексики

Ферстаппен выиграл вторую практику Гран-при Мексики.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» стал победителем второй свободной практики на 20-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики.

Действующий чемпион показал время 1 минута 18,686 секунды. Второй результат с отставанием 0,119 секунды продемонстрировал британец Ландо Норрис из «Макларена», замкнул тройку пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер (+0,266).

Семикратный чемпион «королевских гонок» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял 7-е место (+0,338).

Третья часть свободных заездов пройдет в субботу, квалификация Гран-при Мексики состоится в ночь на воскресенье по московскому времени, а сама гонка — 29 октября в 23:00 мск.

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