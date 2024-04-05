В Японии стартует четвертый этап сезона «Формулы-1»

ТАСС, 5 апреля. Программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2024 года — Гран-при Японии — стартует в пятницу на автодроме «Судзука» двумя свободными практиками.

На прошлом этапе в Австралии случилось внезапное — трехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен впервые за два года не смог завершить гонку. Причиной тому стали проблемы с тормозами на болиде «Ред Булл». Тем не менее побед на первых двух Гран-при ему хватило, чтобы сохранить лидерство в личном зачете. В Японии в доминирование Ферстаппена может вмешаться погода — по ходу всего уик-энда ожидаются дожди.

Конфигурация трассы «Судзука» уникальна — она имеет своеобразную форму восьмерки (для пересечения используется мост) и является единственной подобной в чемпионате. Трасса была открыта в 1961 году, а Гран-при «Формулы-1» она принимает с 1987-го. В 2020 и 2021 годах этап не проводился из-за пандемии коронавируса.

За годы существования автодром реконструировали четыре раза. После серьезной аварии шотландца Алана Макниша в 2002 году был немного перестроен один из самых известных поворотов в календаре «Формулы-1» (130R), который гонщики проходят на скорости 300 км/ч. В остальном трасса подвергалась только косметическому ремонту.

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, по два раза — испанец Фернандо Алонсо и Ферстаппен, один раз — финн Валттери Боттас.