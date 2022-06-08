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16:29 (мск), источник: ТАСС

Всероссийскую федерацию художественной гимнастики уведомили о лишении чемпионата Европы

Турнир должен был пройти в Москве в 2023 году.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) получила уведомление от Европейского гимнастического союза (UEG) о лишении права на проведение в Москве в 2023 году чемпионата Европы. Об этом в среду журналистам сообщила президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова.

«Нашу федерацию уведомили об этом. Пока такая история. Мы свое фе высказали, неизвестно, что будет дальше. И не хотим пока, чтобы эти соревнования отменяли. Но на данный момент ситуация такая», — сказала Винер-Усманова.

Москва получила право проведения чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2020 году.

Ранее UEG объявил о начале приема заявок на проведение чемпионата Европы 2023 года.

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