Всероссийскую федерацию художественной гимнастики уведомили о лишении чемпионата Европы
Турнир должен был пройти в Москве в 2023 году.
Турнир должен был пройти в Москве в 2023 году.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) получила уведомление от Европейского гимнастического союза (UEG) о лишении права на проведение в Москве в 2023 году чемпионата Европы. Об этом в среду журналистам сообщила президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова.
«Нашу федерацию уведомили об этом. Пока такая история. Мы свое фе высказали, неизвестно, что будет дальше. И не хотим пока, чтобы эти соревнования отменяли. Но на данный момент ситуация такая», — сказала Винер-Усманова.
Москва получила право проведения чемпионата Европы по художественной гимнастике в 2020 году.
Ранее UEG объявил о начале приема заявок на проведение чемпионата Европы 2023 года.