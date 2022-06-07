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7 июня, источник: Чемпионат.com

Трефилов: Я думаю, что на Олимпиаду в Париже Россию не пустят

Легендарный тренер Евгений Трефилов, приведший женскую сборную России по гандболу к золоту Олимпиады-2016, высказался о допуске национальной команды на Игры-2024 в Париж.

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Источник: РИА "Новости"

"Я думаю, что на Олимпиаду в Париже нас не пустят. Ну, пусть проводят без России. Нам же нужно сосредоточиться на том, чтобы привести в порядок свои дела в спорте. Повторить то, что было в СССР — я имею в виду отбор спортсменов, которые могут отработать за страну на международной арене в будущем. Пока этот процесс идёт очень плохо.

У нас куча спортивных школ, которые не дают вообще никакого результата. Сложившуюся ситуацию нужно использовать для развития спорта в стране. За период отстранения надо подготовиться так, чтобы вернуться как минимум на том же уровне, а лучше ещё сильнее. Будем надеяться, что мы доживём до лучших времён«, — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Андреем Шитихиным.

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