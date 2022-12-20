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20 декабря, источник: БЕЛТА

Гандболисты сборной Беларуси уступили Бахрейну в контрольном матче

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси потерпели поражение во втором товарищеском матче в Бахрейне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня белорусы уступили хозяевам со счетом 27:30 (12:18). Самым результативным в составе гостей оказался Никита Вайлупов, забросивший 11 мячей. Он же с 13 голами был лучшим снайпером и в первой игре, которую белорусские гандболисты уверенно выиграли с результатом 33:28.

Сборная Бахрейна является серебряным призером чемпионата Азии и сейчас готовится выступить на чемпионате планеты, который в январе 2023 года примут Польша и Швеция. На первом этапе бахрейнская команда выступит в шведском Мальме в предварительной группе Н вместе с гандболистами Дании, Бельгии и Туниса.

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