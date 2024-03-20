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16:45 (мск), источник: ТАСС

«Кузбасс» впервые стал чемпионом России по хоккею с мячом

В финальном матче чемпионата кемеровский клуб обыграл в овертайме архангельский «Водник».

Источник: https://vk.com/kuzbass_bandyclub

ТАСС, 20 марта. Кемеровский «Кузбасс» обыграл архангельский «Водник» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Игра прошла в Кемерове.

Встреча завершилась со счетом 7:6 в овертайме.

Бронзовые медали турнира достались московскому «Динамо». В игре за третье место столичный клуб одолел «СКА-Нефтяник» (4:3 ОТ), который победил в соревнованиях в прошлом сезоне.

«Кузбасс» впервые выиграл чемпионат России, ранее клуб четыре раза доходил до финала (2004−2006, 2009). Рекорд турнира по этому показателю принадлежит «Воднику» и «Динамо», которые по девять раз становились обладателями трофея.

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