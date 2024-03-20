«Кузбасс» впервые стал чемпионом России по хоккею с мячом

Источник: https://vk.com/kuzbass_bandyclub

ТАСС, 20 марта. Кемеровский «Кузбасс» обыграл архангельский «Водник» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Игра прошла в Кемерове.

Встреча завершилась со счетом 7:6 в овертайме.

Бронзовые медали турнира достались московскому «Динамо». В игре за третье место столичный клуб одолел «СКА-Нефтяник» (4:3 ОТ), который победил в соревнованиях в прошлом сезоне.