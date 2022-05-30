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30 мая, источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси по хоккею осталась без наград Кубка Черного моря

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U20) заняла последнее место на Кубке Черного моря, который завершился в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U20
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В поединке за третье место подопечные Сергея Стася проиграли юниорской сборной России (U18) со счетом 2:5. Голами в составе нашей команды отметились форварды Иван Аношко и Владислав Буйко, лучшим игроком встречи был признан защитник Артем Левшунов.

Таким образом, сборная Беларуси U-20 заняла на турнире 4-е место, потерпев четыре поражения в пяти матчах. Единственную победу белорусы одержали на групповом этапе, одолев российскую «юниорку» (3:2).

Победу в Кубке Черного моря оспаривали две молодежные команды России, в финале «красные» обыграли «белых» со счетом 3:1.

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