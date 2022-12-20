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20 декабря, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» одержали пятую подряд победу в белорусской экстралиге

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник тремя матчами в Могилеве, Гомеле и Лиде продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

Идущий на второй позиции в чемпионате «Неман» продлил победную серию до пяти матчей — гродненцы в «западном дерби» нанесли поражение «Лиде» со счетом 4:2. По два очка в составе победителей набрали Вячеслав Андрющенко, Вячеслав Ипатов и Никита Ремезов. В параллельной встрече в Могилеве местный клуб, замыкающий турнирную таблицу, сошелся с «Динамо-Молодечно». По ходу поединка гости вели с отрывом в две шайбы, но могилевчане сумели перевести игру в овертайм, где и вырвали победу — 4:3. Решающую шайбу за «львов» провел Евгений Кунцевич. Основного времени не хватило и игрокам «Гомеля» и «Бреста», которые за 60 минут поразили ворота друг друга по 3 раза. Исход встречи решился в серии буллитов, точнее в которой оказались брестчане.

После 34 туров в чемпионате страны по хоккею продолжает лидировать солигорский «Шахтер», в активе которого 52 балла. «Неман» отстает на два очка, минская «Юность» — на пять. Места с 4-го по 8-е занимают «Гомель» (45), «Витебск» (43), «Металлург» (41), «Локомотив» (40) и «Брест» (39). Завтра в белорусской экстралиге также состоятся три встречи.

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