Хоккеисты «Немана» одержали пятую подряд победу в белорусской экстралиге

Идущий на второй позиции в чемпионате «Неман» продлил победную серию до пяти матчей — гродненцы в «западном дерби» нанесли поражение «Лиде» со счетом 4:2. По два очка в составе победителей набрали Вячеслав Андрющенко, Вячеслав Ипатов и Никита Ремезов. В параллельной встрече в Могилеве местный клуб, замыкающий турнирную таблицу, сошелся с «Динамо-Молодечно». По ходу поединка гости вели с отрывом в две шайбы, но могилевчане сумели перевести игру в овертайм, где и вырвали победу — 4:3. Решающую шайбу за «львов» провел Евгений Кунцевич. Основного времени не хватило и игрокам «Гомеля» и «Бреста», которые за 60 минут поразили ворота друг друга по 3 раза. Исход встречи решился в серии буллитов, точнее в которой оказались брестчане.