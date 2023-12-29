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21:43 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Металлурга», «Немана» и «Лиды» одержали победы в матчах экстралиги

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Бресте, Жлобине и Молодечно завершился календарный год в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Идущий в турнирной таблице четвертым «Неман» гостил у «Динамо-Молодечно». Поединок этих команд двое суток назад завершился крупной победой «бело-голубых» (7:2), по итогам сегодняшней встречи на табло также был зафиксирован разгром, но только в другую сторону. Гродненцы сумели взять убедительный реванш со счетом 7:1, по дублю за «Неман» оформили Артем Кислый и Никита Бастрыкин, три результативные передачи отдал Никита Ремезов.

Параллельно в Жлобине местный «Металлург» принимал аутсайдера чемпионата «Могилев». После первого периода «стальные волки» обнаружили себя в положении отстающих, но во второй трети вышли вперед и в итоге довели дело до виктории — 3:1. Благодаря этому успеху жлобинчане поднялись в зону плей-офф, обойдя «Химик». Ранее в пятницу «Лида» в гостях с таким же счетом обыграла «Брест», тем самым «рыцари» продлили победную серию до четырех матчей и взобрались в топ-10.

На данный момент команды экстралиги провели в регулярном сезоне по 37 игр. Перед уходом на новогодние каникулы положение в верхней половине турнирной таблицы выглядит следующим образом:

1. «Шахтер» (Солигорск) — 62 очка;
2. «Витебск» — 60;
3. «Гомель» — 52;
4. «Неман» (Гродно) — 50;
5. «Юность» (Минск) — 49;
6. «Металлург» (Жлобин) — 37.

На седьмое место после отрезка из четырех поражений кряду сполз «Химик» (36 баллов), на три пункта от новополочан отстает «Брест». Девятым с 31 очком идет оршанский «Локомотив», вслед за ним теперь движется «Лида» (29). Из десятки выпало «Динамо-Молодечно» (27), замыкает таблицу «Могилев» (24). Следующие матчи в чемпионате Беларуси по хоккею будут сыграны пятого января.

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