Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Миннесота
Нэшвилл
11
Хоккей. НХЛ
11.03
Чикаго
Аризона
Хоккей. НХЛ
11.03
Анахайм
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
Эдмонтон
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Салават Юлаев
42
Все события
23:14 (мск), источник: БЕЛТА

«Витебск» был сильнее «Бреста» в первом матче четвертьфинала экстралиги

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье в Минске и Витебске стартовали еще две четвертьфинальные серии розыгрыша Кубка Президента сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Последними выступления в плей-офф начали хоккеисты «Витебска» и «Бреста». По итогам регулярного чемпионата «медведи» заняли второе место в таблице, южане были вынуждены пробиваться в четвертьфинал через раунд плей-ин. Первый период обошелся без точных бросков, в следующем соперники огорчили друг друга по разу: на гол форварда северян Егора Степанова ответил нападающий «Бреста» Всеволод Кашкар. Подтвердить статус фаворита витебчане сумели только в заключительной трети, забросив три безответные шайбы — их авторами стали Виктор Гавриленко, Никита Ядроец и Илья Камбович. Финальный счет — 4:1.

Ранее сегодня столичная «Юность» стартовала в первом раунде плей-офф с виктории над жлобинским «Металлургом» с аналогичным результатом. Следующие матчи в данных противостояниях будут проведены во вторник в Витебске и Минске. Завтра четвертьфинальную стадию Кубка Президента продолжат вторые игры в парах «Неман» — «Гомель» (0:1 в серии) и «Шахтер» — «Химик» (1:0).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь