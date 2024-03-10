«Витебск» был сильнее «Бреста» в первом матче четвертьфинала экстралиги

Последними выступления в плей-офф начали хоккеисты «Витебска» и «Бреста». По итогам регулярного чемпионата «медведи» заняли второе место в таблице, южане были вынуждены пробиваться в четвертьфинал через раунд плей-ин. Первый период обошелся без точных бросков, в следующем соперники огорчили друг друга по разу: на гол форварда северян Егора Степанова ответил нападающий «Бреста» Всеволод Кашкар. Подтвердить статус фаворита витебчане сумели только в заключительной трети, забросив три безответные шайбы — их авторами стали Виктор Гавриленко, Никита Ядроец и Илья Камбович. Финальный счет — 4:1.



Ранее сегодня столичная «Юность» стартовала в первом раунде плей-офф с виктории над жлобинским «Металлургом» с аналогичным результатом. Следующие матчи в данных противостояниях будут проведены во вторник в Витебске и Минске. Завтра четвертьфинальную стадию Кубка Президента продолжат вторые игры в парах «Неман» — «Гомель» (0:1 в серии) и «Шахтер» — «Химик» (1:0).