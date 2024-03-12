Хоккеисты «Немана» сравняли счет в серии первого раунда плей-офф экстралиги против «Гомеля»

Гродненцы вступали в четвертьфинальную дуэль в статусе фаворита, однако стартовая игра на родном льду два дня назад оказалась провалена. Подопечные Евгения Летова пропустили сразу пять шайб, сумев ответить только двумя. Перед ответным поединком, видимо, были сделаны правильные выводы, поскольку сегодня «Неман» в обороне практически не ошибался. Ключом к итоговому успеху стала реализация большинства в первом периоде. Форвард «рысей» Егор Анисимов был удален до конца игры, вследствие чего хозяева пять минут играли в формате «5 на 4». За этот отрезок у гродненцев отличились Артем Осипов и Игорь Козячий.



В середине второй трети Козячий оформил дубль, на сей раз в равных составах. За весь матч южане так и не сумели огорчить вратаря «Немана» Михаила Карнаухова, а игроки хозяев льда Павел Ажгирей и Захар Малашкевич незадолго до сирены закрепили успех своей команды точными бросками по пустым воротам. В итоге 5:0, хоккеисты из Гродно сравнивают цифры в серии до четырех побед (1:1).



Ранее сегодня «Шахтер» разгромил «Химик» (6:1) и удвоил преимущество в противостоянии. Во вторник в первом раунде плей-офф Кубка Президента будут сыграны вторые матчи в парах «Юность» — «Металлург» (1:0 в серии) и «Витебск» — «Брест» (1:0).