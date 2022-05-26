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26 мая, источник: Чемпионат.com

Бывшая жена Никиты Нестерова взыскала с хоккеиста 4 млн рублей

Судебные приставы взыскали с российского защитника ЦСКА и сборной России Никиты Нестерова 4 млн рублей, сообщает «Комсомольская правда — Челябинск».

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Источник: Чемпионат.com

Хоккеист задолжал бывшей супруге Екатерине Сиротиной, дочери владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Олега Сиротина.

«Согласно судебному решению гражданин обязан ежемесячно перечислять одну треть своих доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей. Однако мужчина, титулованный хоккеист, уроженец Челябинска, выступавший за ряд клубов разных хоккейных лиг, не приступил к исполнению алиментных обязательств.

В результате общая сумма взысканных и перечисленных взыскателю денежных средств составила более 4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

На момент возбуждения исполнительного производства задолженность по алиментам составляла порядка 2 млн рублей. Приставы вычли деньги с зарплаты и банковских счетов Нестерова, запретили сделки с недвижимостью в Подмосковье и несколькими внедорожниками премиум-класса. Как следует из картотеки Миасского городского суда, хоккеист ЦСКА также подавал в суд на бывшую возлюбленную.

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