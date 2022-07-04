Хоккеист Даниил Сотишвили стал игроком минского «Динамо»

В прошедшем сезоне 18-летний форвард дебютировал в белорусской экстралиге за новополоцкий «Химик». В регулярном чемпионате Сотишвили набрал 9 (7+2) очков в 47 встречах при показателе полезности «+2»; в 9 матчах плей-офф хоккеист заработал 6 (5+1) результативных баллов.

В составе сборной Беларуси-U18 Даниил принял участие в юниорском чемпионате мира-2021, где сыграл в 5 матчах и набрал 3 (2+1) очка. Также в активе Сотишвили есть выступления за национальную команду Беларуси. В серии товарищеских встреч против сборной России, прошедших в мае, юный форвард отметился голом и результативной передачей. Кроме того, хоккеист был капитаном молодежной сборной страны на Кубке Черного моря в Сочи.