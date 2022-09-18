ЦСКА нанес поражение «Сочи» в матче «регулярки» КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу хозяев. У армейцев отличились Тахир Мингачев (18-я минута), Виталий Абрамов (26), Никита Нестеров (28), Фредрик Классон (41) и Максим Соркин (42). В составе сочинцев шайбы забросили Дмитрий Завгородний (44) и Сергей Попов (47).

ЦСКА с 10 очками располагается на третьей строчке в таблице Западной конференции, «Сочи» (2 очка) потерпел третье поражение подряд и идет на последнем месте.