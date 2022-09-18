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21:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА нанес поражение «Сочи» в матче «регулярки» КХЛ

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Московский ЦСКА победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) в пользу хозяев. У армейцев отличились Тахир Мингачев (18-я минута), Виталий Абрамов (26), Никита Нестеров (28), Фредрик Классон (41) и Максим Соркин (42). В составе сочинцев шайбы забросили Дмитрий Завгородний (44) и Сергей Попов (47).

ЦСКА с 10 очками располагается на третьей строчке в таблице Западной конференции, «Сочи» (2 очка) потерпел третье поражение подряд и идет на последнем месте.

В следующем матче КХЛ столичный клуб 20 сентября сыграет в гостях с пекинским «Куньлунь Ред Стар», «Сочи» 21 сентября примет омский «Авангард».

ЦСКА
5:2
1:0, 2:0, 2:2
Сочи
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