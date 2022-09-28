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28 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили ХК «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» на выезде проиграли ХК «Сочи» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сочи
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Обе команды подошли к очной встрече не в лучшем расположении духа. Подопечные Вудкрофта начали выездную серию с поражений от «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» (1:4), сочинцы и вовсе не побеждали на протяжении шести матчей. Счет в поединке открыли динамовцы — на 9-й минуте чужие ворота поразил защитник Сергей Сапего. Как оказалось, данная шайба стала для «зубров» последней в матче. Еще до перерыва «леопарды» отыгрались и вышли вперед, а в заключительном периоде закрепили успех. В итоге 3:1 в пользу «Сочи», который несмотря на это остается на последнем месте Западной конференции КХЛ.

«Динамо» же увозит из гостевого турне только одно очко, добытое в буллитной перестрелке с «Салаватом». После 12 игр сезона в активе минчан 14 баллов и текущая 6-я позиция на конференции. Следующий матч команда Крэйга Вудкрофта проведет 1 октября против абсолютного лидера лиги СКА из Санкт-Петербурга. Встреча «зубров» и «армейцев» стартует в «Минск-Арене» в 17.10.

Сочи
3:1
2:1, 0:0, 1:0
Динамо Мн
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