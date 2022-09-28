Хоккеисты минского «Динамо» уступили ХК «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

Обе команды подошли к очной встрече не в лучшем расположении духа. Подопечные Вудкрофта начали выездную серию с поражений от «Салавата Юлаева» (2:3) и «Металлурга» (1:4), сочинцы и вовсе не побеждали на протяжении шести матчей. Счет в поединке открыли динамовцы — на 9-й минуте чужие ворота поразил защитник Сергей Сапего. Как оказалось, данная шайба стала для «зубров» последней в матче. Еще до перерыва «леопарды» отыгрались и вышли вперед, а в заключительном периоде закрепили успех. В итоге 3:1 в пользу «Сочи», который несмотря на это остается на последнем месте Западной конференции КХЛ.