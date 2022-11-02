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21:44 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию победой над «Куньлунем»

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» на выезде обыграли «Куньлунь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: ХК Динамо-Минск

Начало встречи осталось за игроками китайской команды — хозяева повели в две шайбы уже к десятой минуте. Однако еще до перерыва «зубрам» удалось восстановить паритет, отличились Джозеф Душак и Вадим Мороз. Следующего взятия ворот зрителям на «Арене Мытищи» пришлось ждать до самой концовки матча: на последних секундах третьего периода победу «Динамо» со счетом 3:2 принес Игорь Мартынов. К слову, решающая шайба была заброшена форвардом минчан в меньшинстве.

Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта завершили гостевое турне с двумя победами и двумя поражениями. На данный момент наша команда с 26 баллами занимает 8-е место в Западной конференции КХЛ, отставая от 7-й позиции всего на очко. Далее «зубров» ожидает домашняя серия игр на «Минск-Арене», по ходу которой динамовцы сыграют с «Сочи» (6 ноября), московским «Спартаком» (9 ноября) и ярославским «Локомотивом» (11 ноября).

Куньлунь
2:3
2:2, 0:0, 0:1
Динамо Мн
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