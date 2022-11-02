Хоккеисты минского «Динамо» завершили выездную серию победой над «Куньлунем»

Начало встречи осталось за игроками китайской команды — хозяева повели в две шайбы уже к десятой минуте. Однако еще до перерыва «зубрам» удалось восстановить паритет, отличились Джозеф Душак и Вадим Мороз. Следующего взятия ворот зрителям на «Арене Мытищи» пришлось ждать до самой концовки матча: на последних секундах третьего периода победу «Динамо» со счетом 3:2 принес Игорь Мартынов. К слову, решающая шайба была заброшена форвардом минчан в меньшинстве.