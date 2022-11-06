Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

В первом матче новой домашней серии минчане с трудом справились с худшей командой Запада — ХК «Сочи». Усилиями Ника Меркли «зубры» открыли счет уже на седьмой минуте, однако дальше за дело взялись гости. Во втором периоде сочинцы не просто сравняли цифры, но и вышли вперед, а в начале финальной трети увеличили перевес до двух шайб. Тем не менее, оставшихся 15 минут динамовцам хватило, чтобы перевести встречу в овертайм. Голами в составе нашей команды отметились Игорь Мартынов и Виталий Пинчук. Дополнительная 5-минутка мерно шла к серии буллитов, но за 3 секунды до финальной сирены Джозеф Душак принес минчанам победу — 4:3.