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6 ноября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского Динамо одержали победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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В первом матче новой домашней серии минчане с трудом справились с худшей командой Запада — ХК «Сочи». Усилиями Ника Меркли «зубры» открыли счет уже на седьмой минуте, однако дальше за дело взялись гости. Во втором периоде сочинцы не просто сравняли цифры, но и вышли вперед, а в начале финальной трети увеличили перевес до двух шайб. Тем не менее, оставшихся 15 минут динамовцам хватило, чтобы перевести встречу в овертайм. Голами в составе нашей команды отметились Игорь Мартынов и Виталий Пинчук. Дополнительная 5-минутка мерно шла к серии буллитов, но за 3 секунды до финальной сирены Джозеф Душак принес минчанам победу — 4:3.

Этот успех стал для «Динамо» третьим в четырех последних матчах. Благодаря удачной серии подопечные Крэйга Вудкрофта поднялись на 7-е место в Западной конференции КХЛ, набрав 28 баллов. Следующий поединок в регулярном чемпионате «зубры» проведут 9 ноября на «Минск-Арене» против ближайшего конкурента по таблице — московского «Спартака».

Динамо Мн
4:3ОТ
1:0, 0:2, 2:1
Сочи
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