Хоккеисты минского «Динамо» нанесли гостевое поражение «Адмиралу»

Во втором матче выездной серии динамовцы встречались с 6-й командой Восточной конференции КХЛ — «Адмиралом» из Владивостока. Хоккеисты довольно долго обходились без взятий ворот: первую шайбу зрители на «Фетисов-Арене» увидели только в концовке второго периода, когда отличился нападающий «зубров» Ник Меркли. Лидерство гостей продлилось недолго: дальневосточники сравняли цифры вскоре после начала финальной трети. Но за семь минут до финальной сирены молодой форвард минчан Вадим Мороз снова вывел «Динамо» вперед, и на сей раз ответа у «Адмирала» не нашлось. В итоге 2:1 в пользу белорусского клуба.