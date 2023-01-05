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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» нанесли гостевое поражение «Адмиралу»

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское «Динамо» одержало вторую победу подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Адмирал
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Источник: ХК "Динамо" Минск

Во втором матче выездной серии динамовцы встречались с 6-й командой Восточной конференции КХЛ — «Адмиралом» из Владивостока. Хоккеисты довольно долго обходились без взятий ворот: первую шайбу зрители на «Фетисов-Арене» увидели только в концовке второго периода, когда отличился нападающий «зубров» Ник Меркли. Лидерство гостей продлилось недолго: дальневосточники сравняли цифры вскоре после начала финальной трети. Но за семь минут до финальной сирены молодой форвард минчан Вадим Мороз снова вывел «Динамо» вперед, и на сей раз ответа у «Адмирала» не нашлось. В итоге 2:1 в пользу белорусского клуба.

Эта победа стала для подопечных Крэйга Вудкрофта второй подряд после серии из восьми поражений. Благодаря этому наша команда вернулась на 8-е место Западной конференции, но у череповецкой «Северстали», имеющей такое же количество очков (47), есть два матча в запасе. Последний поединок в рамках текущего гостевого турне «зубры» проведут в субботу, 7 января, против новосибирской «Сибири». Встреча стартует в 13.30 по белорусскому времени.

Адмирал
1:2
0:0, 0:1, 1:1
Динамо Мн
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