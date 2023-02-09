«Спартак» победил «Сочи» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (10-я минута), Александр Хохлачев (16) и Шэйн Принс (21). У проигравших отличились Сергей Косовец (18) и Матвей Мичков (52).
Хохлачев забросил 91-ю шайбу за «Спартак» и стал рекордсменом клуба по количеству голов в КХЛ. Он превзошел достижение словака Штефана Ружички, который выступал за «Спартак» с 2008 по 2013 год и забросил 90 шайб.
«Спартак» прервал серию из пяти поражений. Красно-белые набрали 60 очков после 61 матча и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Находящееся на восьмой строчке, которое дает право на выход в плей-офф, минское «Динамо» опережает красно-белых на три очка и провело на один матч больше. «Сочи» с 23 очками в 60 играх располагается на последней, 12-й строчке.
В следующем матче «Спартак» 11 февраля на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». «Сочи» в тот же день примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».
В других матчах четверга московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» (2:1 в овертайме), петербургский СКА одолел екатеринбургский «Автомобилист» (5:2), подмосковный «Витязь» был сильнее магнитогорского «Металлурга» (5:4 в овертайме), уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» (3:2 в овертайме), череповецкая «Северсталь» выиграла у «Торпедо» (4:3 по буллитам), нижнекамский «Нефтехимик» переиграл «Адмирал» из Владивостока (2:1), челябинский «Трактор» оказался сильнее минского «Динамо» (4:3). Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над хабаровским «Амуром» (4:2), «Ак Барс» провел 600-й матч под руководством Зинэтулы Билялетдинова.