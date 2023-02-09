«Спартак» победил «Сочи» и прервал серию из пяти поражений в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (10-я минута), Александр Хохлачев (16) и Шэйн Принс (21). У проигравших отличились Сергей Косовец (18) и Матвей Мичков (52).

Хохлачев забросил 91-ю шайбу за «Спартак» и стал рекордсменом клуба по количеству голов в КХЛ. Он превзошел достижение словака Штефана Ружички, который выступал за «Спартак» с 2008 по 2013 год и забросил 90 шайб.

«Спартак» прервал серию из пяти поражений. Красно-белые набрали 60 очков после 61 матча и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Находящееся на восьмой строчке, которое дает право на выход в плей-офф, минское «Динамо» опережает красно-белых на три очка и провело на один матч больше. «Сочи» с 23 очками в 60 играх располагается на последней, 12-й строчке.

В следующем матче «Спартак» 11 февраля на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». «Сочи» в тот же день примет пекинский «Куньлунь Ред Стар».