«Лада» обыграла «Адмирал» и сместила «Спартак» с первого места в общей таблице КХЛ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» со счетом 3:1 обыграла владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Лада-Арене».

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (27-я минута), Скотт Космачук (45) и Дмитрий Кугрышев (60). У проигравших отличился Антон Берлев (11).

Благодаря победе «Лада» вышла на первое место в общей таблице КХЛ. Тольяттинская команда в 27 матчах набрала 35 очков и опередила московский «Спартак», который лидировал в КХЛ с 34 очками после 24 встреч. Московское «Динамо» может сравняться с «Ладой» по очкам, если 30 октября обыграет «Сочи», однако бело-голубые будут уступать по дополнительным показателям.

«Адмирал» занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции с 15 очками после 22 встреч. Следующую игру владивостокская команда проведет 1 ноября на выезде против челябинского «Трактора». «Лада» на следующий день примет череповецкую «Северсталь».