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20:37 (мск), источник: ТАСС

«Лада» обыграла «Адмирал» и сместила «Спартак» с первого места в общей таблице КХЛ

Тольяттинская команда победила в домашнем матче со счетом 3:1.

Лада
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» со счетом 3:1 обыграла владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Лада-Арене».

В составе победителей шайбы забросили Сергей Шумаков (27-я минута), Скотт Космачук (45) и Дмитрий Кугрышев (60). У проигравших отличился Антон Берлев (11).

Благодаря победе «Лада» вышла на первое место в общей таблице КХЛ. Тольяттинская команда в 27 матчах набрала 35 очков и опередила московский «Спартак», который лидировал в КХЛ с 34 очками после 24 встреч. Московское «Динамо» может сравняться с «Ладой» по очкам, если 30 октября обыграет «Сочи», однако бело-голубые будут уступать по дополнительным показателям.

«Адмирал» занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции с 15 очками после 22 встреч. Следующую игру владивостокская команда проведет 1 ноября на выезде против челябинского «Трактора». «Лада» на следующий день примет череповецкую «Северсталь».

В другом матче игрового дня новосибирская «Сибирь» на своем льду со счетом 3:2 после серии буллитов победила подмосковный «Витязь».

Лада
3:1
0:1, 1:0, 2:0
Адмирал
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