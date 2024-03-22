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14:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в ХК «Сибирь» назначат нового гендиректора

В хоккейном клубе «Сибирь» сменят все высшее руководство.

В хоккейном клубе «Сибирь» сменилось руководство. Новых директоров представил председатель Попечительского совета хоккейного клуба Андрей Травников.

Должность гендиректора займет Лев Крутохвостов, возглавляющий государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею “Сибирь”. Лев Крутохвостов — мастер спорта, он в течение длительного времени развивает хоккей в регионе.

На должность спортивного директора назначат Виктора Меркулова, который ранее был генеральным менеджером хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Пост исполнительного директора займет Андрей Глазков — замдиректора по эксплуатации государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена».

Кирилл Фастовский, который на данный момент является гендиректором «Сибири», покинет пост по завершении контракта — 30 апреля 2024 года.

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