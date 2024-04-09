Защитник Гуркин официально подписал новый контракт с «Амуром» | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Соглашение с игроком обороны рассчитано на один год.

В прошедшем регулярном сезоне 31-летний игрок обороны провёл 54 встречи, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Гуркин сыграл пять матчей, где отметился одной результативной передачей.

Всего в лиге защитник провёл 552 матча и набрал 138 очков — забросил 29 шайб и отдал 109 результативных передач при показателе полезности «+4».