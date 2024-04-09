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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Защитник Гуркин официально подписал новый контракт с «Амуром»

Защитник Ефим Гуркин официально подписал новый контракт с «Амуром».

АмурКХЛ: таблица и календарь
Защитник Гуркин официально подписал новый контракт с «Амуром» | Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Соглашение с игроком обороны рассчитано на один год.

В прошедшем регулярном сезоне 31-летний игрок обороны провёл 54 встречи, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. В плей-офф Континентальной хоккейной лиги Гуркин сыграл пять матчей, где отметился одной результативной передачей.

Всего в лиге защитник провёл 552 матча и набрал 138 очков — забросил 29 шайб и отдал 109 результативных передач при показателе полезности «+4».

Напомним, «Амур» завершил регулярный сезон на восьмом месте в таблице Восточной конференции, набрав 71 очко после 68 встреч. В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах (2−4).

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