Лучший бомбардир минувшего сезона ВХЛ перешёл в «Сочи»

Швырёв родился в Магнитогорске в 1998 году, является воспитанником «Металлурга». В КХЛ выступал за «Металлург» и «Спартак», проведя в общей сложности 117 матчей и записав в личную статистику 12 (4+8) очков. В минувшем сезоне Швырёв в составе «Югры» стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ, набрав в 54 встречах 56 (25+31) баллов. В плей-офф на его счету 9 (6+3) очков в 19 встречах.