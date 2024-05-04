«Сочи» расторг контракты с двумя хоккеистами

Оба соглашения действовали до окончания следующего сезона.

21-летний Косовец в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 11 матчей, в которых очков не набрал. 21-летний Морозов провёл за «Сочи» 14 встреч без набранных баллов.