«Сочи» расторг контракты с двумя хоккеистами
Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с защитником Сергеем Косовцом и нападающим Александром Морозовым, сообщает пресс-служба южан.
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Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с защитником Сергеем Косовцом и нападающим Александром Морозовым, сообщает пресс-служба южан.
Оба соглашения действовали до окончания следующего сезона.
21-летний Косовец в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 11 матчей, в которых очков не набрал. 21-летний Морозов провёл за «Сочи» 14 встреч без набранных баллов.
Напомним, в завершившимся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.