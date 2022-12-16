Многолетний одноклубник Овечкина рассказал, чему научился у россиянина

«Что мне сразу бросилось в глаза в Ови, так это то, насколько ему нравилось, когда команда забивает голы. Никто не хочет забивать больше, чем он, но я не думаю, что кто-то более взволнован, чем он, когда его партнёры по команде забивают. Это потрясающе.



Когда я был моложе, были времена, когда мы громили соперника, типа 7:2. И если бы я до этого не забросил шайбу, то сказал бы: “Чувак, какого чёрта”, вместо того чтобы на его месте так радоваться за парня, который забил два гола, и за защитника, который забил свой первый гол в 50 матчах. Я научился этому у Ови», — приводит слова Оши Russian Machine Never Breaks.