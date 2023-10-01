«Нэшвилл» отправил троих россиян в фарм-клуб

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Фарм-клубом «Нэшвилла» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) является «Милуоки Эдмиралс». Помимо россиян, туда отправлены еще 24 игрока.

Афанасьеву 22 года, он был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под общим 45-м номером. Свечкова «Предаторз» забрали на драфте-2021 в первом раунде под 19-м номером, а Аскаров задрафтован в 2020-м под 11-м номером.