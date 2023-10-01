«Нэшвилл» отправил троих россиян в фарм-клуб

Фарм-клубом «Нэшвилла» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) является «Милуоки Эдмиралс». Помимо россиян, туда отправлены еще 24 игрока.
Афанасьеву 22 года, он был выбран «Нэшвиллом» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под общим 45-м номером. Свечкова «Предаторз» забрали на драфте-2021 в первом раунде под 19-м номером, а Аскаров задрафтован в 2020-м под 11-м номером.
Афанасьев в минувшем сезоне дебютировал за «Нэшвилл», проведя 17 матчей в НХЛ и забросив одну шайбу. Свечков сезон-2022/23 провел в московском «Спартаке», где вышел на лед в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 27 играх и набрал 4 очка (2 шайбы и 2 передачи). На счету 21-летнего Аскарова один матч в НХЛ, в котором он отразил 88,6% бросков.