НХЛ дала Овечкину последний шанс. Ждать ли Россию на Олимпиаде?

Национальная хоккейная лига и Международная федерация хоккея наконец-то пришли к долгожданному согласию: участию игроков НХЛ в Олимпийских играх быть. Об этом лига совместно с профсоюзом игроков и IIHF объявили в пятницу вечером — как раз накануне старта Матча звезд НХЛ. Разговоры об этом велись давно. Теперь же решение принято. В ближайшие месяцы стороны проработают главные детали для осуществления мечты многих игроков и миллионов любителей хоккея со всего мира.

НХЛ игнорировала Игры почти десять лет

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Последняя Олимпиада с участием лучших хоккеистов планеты прошла в Сочи. В 2014 году олимпийское золото забрали канадцы с Сидни Кросби, Данканом Китом, Алексом Пьетранджело, Джонатаном Тэйвзом, Мартеном Сан-Луи, Риком Нэшем и Патрисом Бержероном в составе. Россия же тот хоккейный турнир предпочитает не вспоминать.



Следующие две Олимпиады нхловцы пропустили. В Пхенчхан НХЛ отказалась отпускать своих игроков из-за нежелания делать лишнюю, по мнению лиги, паузу в календаре, а идея поездки в Пекин была забракована незадолго до старта турнира из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса, хотя между лигой и IIHF с Международным олимпийским комитетом имелась договоренность.

Сегодня же нынешний глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф одержал, наверное, свою первую действительно значимую победу на своей должности. Он воспользовался огромным желанием звезд НХЛ вернуться на Игры и договорился с главой лиги Гэри Беттмэном. Причем президент IIHF добился согласия от североамериканцев сразу на две Олимпиады: 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо и 2030-го, хозяева которой будут определены в июле.

«Это поворотный момент для хоккея на мировом уровне. Как и главные фанаты хоккея, IIHF тоже взволнована и воодушевлена этим беспрецедентным соглашением. С нетерпением ждем возможности увидеть лучший хоккей на грядущих Играх», — сказал Тардиф.

Участие России — открытый вопрос

Помимо организационных моментов IIHF, МОК и НХЛ предстоит решить еще одну важную задачу — определить судьбу хоккейной России. На данный момент российские спортсмены за некоторым исключением находятся за пределами международной арены. Хоккеисты — в том числе. Уже известно, что россияне (а именно — российские игроки НХЛ) пропустят международный турнир, который организует лига в 2025 году. На первенстве выступят только команды Канады, Финляндии, Швеции и США. Об этом говорилось ранее. В НХЛ отмечали, что прямо сейчас не имеют возможности допустить российских игроков из-за некоторых трудностей. Хотя именно россияне играют одну из главных ролей в лиге.

Мы по-прежнему поддерживаем российских игроков в НХЛ и не имеем к ним никаких геополитических претензий. Однако сейчас не лучшее время для включения в турнир России как отдельной национальной команды. Билл Дэйли заместитель комиссара НХЛ

Но это не так уж и страшно. Турнир в 2025 году НХЛ рассматривает как некоторую репетицию. Ведь по своему формату первенство не будет идентично даже Кубку мира. Прямо сейчас у лиги имеется более глобальный план: сыграть на Олимпиаде-2026, через два года провести полноценный Кубок мира, в 2030-м вновь отправиться на Игры, а еще спустя пару лет вновь организовать Кубок мира, чей статус многими оценивается выше классического чемпионата мира.

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Интересно, что еще в ноябре в профсоюзе игроков НХЛ косвенно дали понять, что ожидают положительного решения в отношении россиян. Хотя окончательный ответ будет не за лигой, а за организаторами олимпийского турнира — то есть МОК и IIHF. Лишь в теории НХЛ может использовать какие-то рычаги давления. И это, определенно, шанс для того же Александра Овечкина. После Сочи-2014 главную звезду мирового хоккея «прокатили» мимо Игр в Южной Корее, а также не допустили до Олимпиады в Китае. В 2026 году Ови будет уже 40 с лишним лет, хотя возраст в таком случае не показатель. Тем более Александр будет доигрывать свой последний контракт в НХЛ. Эдакий Last Dance для лидера «Вашингтон Кэпиталз» и главного претендента на звание лучшего снайпера в истории лиги — лучший сценарий для НХЛ и Олимпиады в принципе. При этом не будем забывать и про других российских звезд: Евгения Малкина, Никиту Кучерова, Артемия Панарина, Павла Бучневича, Андрея Василевского, Игоря Шестеркина, Дмитрия Орлова, Михаила Сергачева и многих-многих других россиян. В участии сильнейших игроков планеты в Играх заинтересованы все стороны без оглядки на геополитическую ситуацию.

Ранее Люк Тардиф заявил РИА Новости, что ответ на вопрос об участии в ОИ-2026 будет дан не позднее марта этого года. Позднее глава IIHF уточнил, что уже на следующей неделе совет федерации намерен обсудить статус россиян на международных турнирах. В первую очередь будет решена судьба сборной России в отношении ЧМ-2025, а уже после этого начнутся переговоры и по Олимпиаде. То же касается и команды Белоруссии.

Хочется верить, что занавес перед отстраненными россиянами и белорусами все же откроется. Доля надежды на это есть. IIHF необходимо лишь наконец-то проявить характер и не поддаваться на провокации угрожающих бойкотом стран.