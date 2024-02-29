Этот русский зажигает в Америке не хуже признанных легенд! Панарин гонится за рекордом великого Мессье

Лидер «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сбавляет оборотов. Совсем недавно он побил личный рекорд по голам за сезон, который равнялся 33 шайбам — это было три дня назад, когда «Синерубашечники» также встречались с «Коламбусом».

И вот, новая встреча с «Блю Джекетс», и новые достижение Хлебушка не заставили себя ждать. В начале второго периода при счете 0:0 Панарин открыл счет, и это набранное очко стало 80-м в сезоне. Артемий набрал 80 (34+46) баллов в четвертом сезоне за «Рейнджерс» подряд, а единственными игроками, которые провели столько же или больше сезонов с 80+ очками за «Рейнджерс» являются Марк Мессье (5) и Род Жильбер (4).

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«Рейнджеры» уверенно довели встречу до победы, а в концовке Панарин успел еще по разу забить и отдать голевую передачу. Всего за матч Хлебушек набрал 3 (1+2) очка.

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В споре лучших бомбардиров сезона Панарин вышел на пятое место, обогнав Джей Ти Миллера из «Ванкувера» и Вильяма Нюландера из «Торонто». Отставание от Никиты Кучерова составляет 21 балл, и догнать гения из «Тампы» будет очень трудно, но побороться с Коннором Макдэвидом (91 балл) за попадание в тройку вполне можно.

Во многом благодаря Панарину «Рейнджеры» прекрасно провели февраль: 10 побед в 11 матчах. Победа над «Блю Джекетс» стала 40-й для команды в сезоне и позволила единолично возглавить турнирную таблицу Восточной конференции, опередив на одно очко «Бостон» и «Флориду».

Кроме Панарина стоит отметить и Игоря Шестеркина, у которого в феврале 7 побед и ни одного поражения. С «Коламбусом» он отразил 30 бросков, отразив 95,3% выстрелов.