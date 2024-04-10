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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мы смогли пережить шторм». Карбери — о трудной победе «Вашингтона» над «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о победе над «Детройт Ред Уингз» (2:1).

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«Мы смогли пережить шторм». Карбери — о трудной победе «Вашингтона» над «Детройтом» | Источник: Чемпионат.com

«Мы смогли пережить шторм. Чаки [Чарли Линдгрен] совершил несколько отличных сейвов, мы просто пытались выстоять и дать себе шанс закрепиться. Ближе к концу второго периода, очевидно, голы помогли, но мне показалось, что до этого было несколько изменений, после которых мы начали понемногу набирать обороты. Строум забил потрясающий гол.

После заброшенных шайб, как мне показалось, мы немного успокоились, играли чуть лучше во втором периоде, а затем они продолжили давить в третьем. Мы сделали достаточно, чтобы продержаться», — цитирует Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Отметим, что благодаря этому результату «Вашингтон» прервал серию из шести поражений.

Детройт
1:2
0:0, 0:2, 1:0
Вашингтон
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