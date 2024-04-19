Кучеров — лучший игрок НХЛ! Россиянин утер нос канадским суперзвездам

Регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подошел к концу, а вместе с ним — и одна из главных интриг всего чемпионата. Никита Кучеров официально стал обладателем «Арт Росс Трофи».

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» провел феноменальную «регулярку». В 81 матче первенства Куч набрал 144 очка, забросив 44 шайбы, сделав 100 голевых передач и поучаствовав в более чем половине от всех голов «молний» в сезоне, и переписал уйму исторических рекордов. Вот только несколько из них:

рекорд по очкам за один сезон НХЛ среди российских игроков;

рекорд по передачам за сезон среди россиян и европейцев;

рекорд клуба по очкам и передачам за сезон;

рекорд НХЛ по передачам за сезон среди крайних форвардов.

И хотя сам Никита в диалоге со СМИ всегда отмечает, что индивидуальные достижения на фоне командных не имеют для него никакого значения, бомбардирская гонка с участием россиянина и канадского суперфорварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона дополнительно мотивировала Кучерова и помогала ему удерживать заданный с самого старта сезона сумасшедший темп. Вместе с Маккинноном Куч на протяжении всего чемпионата шел практически ноздря в ноздрю. Несколько раз оппоненты сменяли друг друга на лидерской позиции, но большую часть времени первую строчку за собой удерживал именно форвард «Тампы».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241202&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ближе к финальной части регулярного сезона конкуренцию Кучерову и Маккиннону составил еще один звездный канадец — Коннор Макдэвид. Капитан «Эдмонтон Ойлерз» из-за проблем со здоровьем забуксовал на старте турнира, но впоследствии до минимума сократил отставание и едва не лишил оппонентов амбиций на победу. На некоторое время Макди даже возглавил гонку, но оперативно был отправлен на третью строчку. Все трое показали феноменальные показатели результативности. Спустя 31 год впервые сразу три хоккеиста пробили отметку в 130 очков за сезон. Маккиннон в заключительном матче чемпионата и вовсе повторил достижение Кучерова, набрав исторические 140 баллов, но отыграть огромный отрыв россиянина не смог.

Итоговым положение бомбардирского зачета оказалось таким:

Никита Кучеров — 144 очка (44+100) Натан Маккиннон — 140 (51+89) Коннор Макдэвид — 132 (32+100)

Для Никиты Кучерова завоеванный в этом сезоне «Арт Росс Трофи» стал уже вторым в его карьере. Впервые приз лучшему бомбардиру «регулярки» россиянин получил в сезоне-2018/19, когда набрал 128 очков в 82 играх и установил рекорд результативности среди хоккеистов из России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241203&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году Куч с запасом переписал свой же рекорд и стал только вторым российским игроком, кому удалось забрать «Арт Росс Трофи» больше одного раза. Первым этого достижения добился Евгений Малкин: легенда «Питтсбург Пингвинз» был лучшим в сезонах-2008/09 и −2011/12. Еще однажды приз самому результативному игроку сезона досталя Александру Овечкину (сезон-2007/08).

Поистине исторический сезон для Никиты Кучерова. Пять лет назад вместе с «Арт Росс Трофи» россиянин забрал еще и «Харт Трофи». В этот раз история должна повториться. Приз самому ценному игроку сезона должен оказаться в руках у российского суперфорварда.