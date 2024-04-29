Панарин отправил Овечкина в отпуск. Такого краха в карьере Ови еще не было!

«Нью-Йорк Рейнджерс» — официально первый участник второго раунда текущего розыгрыша плей-офф НХЛ. Вряд ли найдется кто-нибудь, кто сомневался в успехе «синерубашечников» в серии против «Вашингтон Кэпиталз». Ее итог был вопросом времени. Как оказалось, ждать пришлось совсем чуть-чуть.

Всего лишь четыре матча потребовалось «Рейнджерс», чтобы отправить в отпуск столичную команду, которая с огромным трудом и не без доли везения пробралась в плей-офф. Подопечные Питера Лавиолетта — единственная команда во всей лиге, которая оформила так называемый «свип» в первом же раунде. И символично, что именитый специалист добился этого в серии против своего бывшего клуба, с которым в прошлом сезоне до плей-офф не добрался.

Одним из главных героев всего противостояния стал Артемий Панарин. Российский форвард «Рейнджерс» провел лучший сезон в карьере, заслуженно был признан MVP команды по итогам «регулярки», но как Хлебушек проявит себя в плей-офф — этот вопрос был открытым. Недолго. Панарин стал самым настоящим палачом «Вашингтона». Именно гол Артемия в первой игре принес «синерубашечникам» победу и заложил для команды ту основу, которая была необходима для выхода в следующий раунд. И именно гол Панарина стал решающим в четвертой, финальной встрече серии.

Вполне себе приемлемый ответ всем хейтерам, которые нещадно критиковали россиянина за не самые яркие выступления в розыгрышах Кубка Стэнли. В этом году Артемий настроен решительно — он намерен стать чемпионом.

Антигероем же противостояния при любых раскладах будут называть Александра Овечкина.

Капитан и бессменный лидер «Вашингтона» регулярно находится под микроскопом, и все обсуждения ведутся только вокруг его фигуры. Результаты, статистика, игра остальных хоккеистов «Кэпс» и работа тренерского штаба столичной команды не представляют и трети того интереса и внимания, которые направлены на Ови.

Однако поводов для не самых позитивных разговоров об игре Овечкина Александр предоставил самостоятельно. После впечатляющего разгона на финишной прямой регулярного чемпионата от легендарного российского голеадора ожидали продолжения банкета. Но «Рейнджерс» отлично подготовились к серии и умело нейтрализовали главного снайпера XXI века.

Сухая статистика Ови за все четыре матча серии, которая может сказать о многом: 4 матча, 5 бросков в створ суммарно, 2 игры без бросков в створ и 0 набранных очков. В последней игре серии Александр и вовсе провел на площадке порядка 15 минут.

Отсутствие результативных действий — абсолютный нонсенс для Овечкина. Еще никогда ранее в своей богатой карьере именитый россиянин не проводил розыгрыш плей-офф без набранных очков.

Худшим был результат в сезоне-2012/13, когда лидер «Кэпиталз» набрал 2 очка (1 гол и 1 передача) в семи матчах. В том турнире «Вашингтон» уступил все тем же «Рейнджерс» и выбыл по итогам первого раунда (3−4). Теперь же Ови установил личный антирекорд результативности, хотя подчеркнул, что проблем со здоровьем по ходу серии не имел.

Главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери на послематчевой пресс-конференции отметил, что одной из причин неудачной игры капитана команды стали действия игроков «Рейнджерс» против россиянина:

«Это был жесткий чек всякий раз, когда Ови получал шайбу. У него было не более половины секунды, чтобы сыграть. При этом была проделана невероятная работа. Овечкин стабильно забивал каждый игровой вечер, вторая половина регулярного сезона — особенно последние две недели — ощущалась для всей нашей команды как борьба не на жизнь, а не смерть. Это отняло у Ови много физических и моральных сил».

Теперь у Александра будет достаточно времени, чтобы набраться этих самых сил для новых побед и исторических рекордов. Следующий сезон должен стать для россиянина поистине особенным. «Рейнджерс» же продолжают свой путь. Игорь Шестеркин и Артемий Панарин теперь с интересом могут наблюдать за серией между «Каролиной Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс» в ожидании своего следующего оппонента.